26 августа 2021, 02:08
Талибы запретили женщинам выходить из дома. Даже на работу
Пресс-секретаря движения Забихулла Моджахед заверил, что данная мера является временной, а о постоянном запрете выходить из дома речи не идет
Фото: Яндекс.Дзен
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) призвало афганских женщин не выходить из дома даже на работу.
Пресс-секретаря движения Забихулла Моджахед заверил, что данная мера является временной, а о постоянном запрете выходить из дома речи не идет.
Моджахед пояснил, что бойцы «Талибана» еще не обучены и могут плохо обращаться с женщинами. Для их собственной безопасности им лучше пока не выходить из дома без особой надобности, пишет The New York Times.
При этом ранее в «Талибане» заявили, что у работающих женщин не возникнет проблем, пока они ходят в хиджабах.