Бывший тюменский спецназовец признался в убийстве 8-летней Насти Муравьевой
Подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой, которая пропала еще в июне, а 19 августа была найдена мертвой, задержали 25 августа после изучения записей с камер наружного видеонаблюдения
Житель Тюмени, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой, в ходе допроса дал признательные показания.
Издание Daily Storm сообщает, что генетический материал задержанного 40-летнего тюменца совпал с генетикой, обнаруженной на теле погибшей девочки.
Одновременно с этим сообщается, что подозреваемый отрицает свою причастность к пропаже еще нескольких детей в Тюмени.
Подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой, которая пропала еще в июне, а 19 августа была найдена мертвой, задержали 25 августа после изучения записей с камер наружного видеонаблюдения.
По версии следствия, мужчина расправился с ребенком в первые сутки после ее исчезновения.
Также сообщается, что подозреваемый в убийстве девочки служил в полиции и был спецназовцем. После увольнения со службы он занимался изготовлением мебели.