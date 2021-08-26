СКР возбудил дело против преподавателей МПГУ за взятки биткоинами
Согласно материалам следствия, завкафедрой социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии Елена Леванова получила от одной соискательницы ученой степени 384 тысячи рублей за помощь в защите научной работы
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заведующего кафедрой и двух преподавателей Московского педагогического государственного университета (МПГУ) по факту получения взяток биткоинами. За вознаграждение они оказывали помощь в защите диссертаций.
Согласно материалам следствия, завкафедрой социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии Елена Леванова получила от одной соискательницы ученой степени 384 тысячи рублей за помощь в защите научной работы.
Так, во время защиты диссертации соискательница отвечала на заранее имела возможность отвечать на заранее известные ей вопросы.
Взятка была получена через посредников - старшего преподавателя этой же кафедры Ксении Плешаковой и ученого секретаря диссертационного совета МПГУ Владимира Плешакова. Против них возбуждено дело по статьям дача и поучение взятки, а против Левановой - дело о мошенничестве.
Издание Baza сообщает, что Леванова и другие преподаватели МПГУ брали взятки в криптовалюте, а во время обыска у Левановой нашли расфасованные по конвертам деньги, «которые предназначались топам университета».