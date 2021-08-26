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26 августа 2021, 00:35

В США на школьников надели браслеты с датчиками, которые предупреждают о контакте с зараженным COVID-19

В средней школе Итонвилль (штат Вашингтон) ученики будут носить на ноге датчики в виде электронных браслетов. Такие же браслеты будут носить и тренеры школьных спортивных команд

В США на школьников надели браслеты с датчиками, которые предупреждают о контакте с зараженным COVID-19
Фото: liveinternet.ru

В США учащихся одной из школ обязали носить датчики для мониторинга контактов с заболевшими коронавирусом.

По данным Daily Mail, в средней школе Итонвилль (штат Вашингтон) ученики будут носить на ноге датчики в виде электронных браслетов. Такие же браслеты будут носить и тренеры школьных спортивных команд.

Этот браслет со встроенным датчиком предупреждает школьников о том, что они подходят друг к другу слишком близко и нарушают социальную дистанцию. Аналогичное предупреждение будет, если человек с браслетом подойдет близко к заболевшему COVID-19.

Родители школьников в свою очередь пожаловались, что датчики очень похожи на электронные браслеты, которые носят люди под домашним арестом.

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