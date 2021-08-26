26 августа 2021, 00:35
В США на школьников надели браслеты с датчиками, которые предупреждают о контакте с зараженным COVID-19
В средней школе Итонвилль (штат Вашингтон) ученики будут носить на ноге датчики в виде электронных браслетов. Такие же браслеты будут носить и тренеры школьных спортивных команд
Фото: liveinternet.ru
В США учащихся одной из школ обязали носить датчики для мониторинга контактов с заболевшими коронавирусом.
По данным Daily Mail, в средней школе Итонвилль (штат Вашингтон) ученики будут носить на ноге датчики в виде электронных браслетов. Такие же браслеты будут носить и тренеры школьных спортивных команд.
Этот браслет со встроенным датчиком предупреждает школьников о том, что они подходят друг к другу слишком близко и нарушают социальную дистанцию. Аналогичное предупреждение будет, если человек с браслетом подойдет близко к заболевшему COVID-19.
Родители школьников в свою очередь пожаловались, что датчики очень похожи на электронные браслеты, которые носят люди под домашним арестом.