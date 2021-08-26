Мэрия Москвы не согласовала акцию в защиту СМИ, признанных инагентами
Уведомление о проведении митинга в мэрию направлял «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Сама акция против закона об «инагентах» была запланирована на 4 сентября на одной из площадей Бульварного кольца
Фото: ukrinform.ru
Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку независимых СМИ, которых власти включили в реестр иностранных агентов.
Уведомление о проведении митинга в мэрию направлял «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Сама акция против закона об «инагентах» была запланирована на 4 сентября на одной из площадей Бульварного кольца.
Мэрия отказалась согласовывать митинг под предлогом неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу в столице, что обычно не мешает властям проводить массовые мероприятия.