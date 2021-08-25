Президент разрешил чиновникам иметь второе гражданство, если «от него невозможно отказаться»
Президент России Владимир Путин разрешил лицам с двойным гражданством поступать на государственную службу, если у них нет возможности отказаться от второго паспорта
Президент России Владимир Путин разрешил лицам с двойным гражданством поступать на государственную службу, если у них нет возможности отказаться от второго паспорта.
Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
В соответствии с указом президента, лица с двойным гражданством (российским и любого другого государства) могут занимать государственные должности, которые не предусматривают допуска к государственной тайне. При этом факт невозможности отказа от иностранного гражданства будет устанавливаться решением главы государства либо комиссией по вопросам гражданства при президенте, сообщает «Лента.ру».
Напомним, что 1 июня 2021 года в России вступил в силе пакет законов, запрещающий военным теперь иметь иностранное гражданство, а президент уже вносит поправки, облегчающие жизнь госслужащим.