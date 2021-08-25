Проживающие в Китае россияне пожаловались на дипломатов, которые не выдают им новые паспорта
Проживающие в Китае российские граждане написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать им помощь в решении проблемы с заменой заграничных паспортов
Проживающие в Китае российские граждане написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать им помощь в решении проблемы с заменой заграничных паспортов.
В жалобе говорится, что российское посольство в Китае не выдает им новые загранпаспорта со ссылкой на трудности в доставке документов дипломатической почтой в условиях пандемии коронавируса.
Россияне пишут, что дипломаты неоднократно нарушили сроки замены паспортов, а теперь им грозит депортация, которая в свою очередь повлечет потерю рабочих мест и угрозу расторжения семей.
«Вместо реальной помощи гражданам консулы предоставляют справки, которые китайская сторона отказывается принимать», - сетуют авторы обращения.
Россияне заявили, что намерены добиваться взыскания убытков с МИД и призвали президента «принять меры в отношении должностных лиц, ответственных за разрешение ситуации», сообщает телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).
Ранее на проблемы с получением новых загранпаспортов жаловались россияне, проживающие в Новой Зеландии. Люди целый год ждали документы, а получили их только после того, как об их проблеме написали СМИ.