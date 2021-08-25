Российские пловцы Анастасия Гонтарь и Роман Жданов завоевали золото на Паралимпиаде в Токио
Россиянка Анастасия Гонтарь завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио. Российская пловчиха преодолела дистанцию за 27,38 секунды
Россиянка Анастасия Гонтарь завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио.
Российская пловчиха преодолела дистанцию за 27,38 секунды.
Второй стала спортсменка из Голландии Шанталь Зийдервельд, а третьей - Орели Ривар из Канады.
Еще один пловец из России Роман Жданов также выиграл золото на дистанции 50 метров брассом. Он показал результате 46,49 секунды - это мировой рекорд.
Серебро в этой дисциплине завоевал испанец Мигель Лука, а бронзу - японец Такаюки Судзуки.
Ранее золото на Паралимпиаде в Токио завоевала Валерия Шабалина, которая показала лучший результат в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14. Россиянин Владимир Даниленко занял третье место на дистанции 100 метров на спине.