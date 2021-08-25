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Общество
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25 августа 2021, 15:58

В Минздраве прогнозируют госпитализацию 785 тысяч человек с COVID-19 до конца года

В России до конца текущего года в больницы с коронавирусом попадут 785 тысяч человек. Такая цифра указана в плановых показателях Министерства здравоохранения

В Минздраве прогнозируют госпитализацию 785 тысяч человек с COVID-19 до конца года
Фото: coronavirus-control.ru

В России до конца текущего года в больницы с коронавирусом попадут 785 тысяч человек. Такая цифра указана в плановых показателях Министерства здравоохранения.

Согласно отчету ведомства, с июля по декабрь 2021 года в больницах могут оказаться 785 тысяч россиян с коронавирусной инфекцией. Это в два раза меньше, чем по итогам первой половины текущего года. За этот период с COVID-19 госпитализировали 1,5 млн человек, сообщает Собеседник.

Плановый показатель по числу новых заболевших на второе полугодие составляет 3 924 700 человек, а каждый пятых пациент может быть госпитализирован.

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