25 августа 2021, 15:58
В Минздраве прогнозируют госпитализацию 785 тысяч человек с COVID-19 до конца года
В России до конца текущего года в больницы с коронавирусом попадут 785 тысяч человек. Такая цифра указана в плановых показателях Министерства здравоохранения
Фото: coronavirus-control.ru
В России до конца текущего года в больницы с коронавирусом попадут 785 тысяч человек. Такая цифра указана в плановых показателях Министерства здравоохранения.
Согласно отчету ведомства, с июля по декабрь 2021 года в больницах могут оказаться 785 тысяч россиян с коронавирусной инфекцией. Это в два раза меньше, чем по итогам первой половины текущего года. За этот период с COVID-19 госпитализировали 1,5 млн человек, сообщает Собеседник.
Плановый показатель по числу новых заболевших на второе полугодие составляет 3 924 700 человек, а каждый пятых пациент может быть госпитализирован.