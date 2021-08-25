Полицейских обязали получить от сторонников Навального заявления о возбуждении дела против политика
Российским полицейским раздали памятки, в которых разъясняется работа с гражданами, чьи данные оказались в слитой базе сторонников Алексея Навального. Силовики активно ходят по домам сторонников оппозиционера и предлагают им написать заявление на политика
Российским полицейским раздали памятки, в которых разъясняется работа с гражданами, чьи данные оказались в слитой базе сторонников Алексея Навального. Напомним, что сейчас силовики активно ходят по домам сторонников оппозиционера и предлагают им написать заявление на политика.
В памятке, которую опубликовала Baza, полицейским рекомендуют сообщать гражданам о том, что их персональные данные утекли в сеть, что является нарушением закона. В памятке также отмечается, что задача сотрудников состоит в получении заявлений о возбуждении дела против Навального и его соратников по факту нарушения закона о защите персональных данных.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что полицейские опросили уже более тысячи человек, кто ранее регистрировался на сайтах «Свободу Навальному» и «Умное голосование».