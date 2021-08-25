В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой
Следственная группа во главе с «охотником на маньяков» Евгением Карчевским вышла на след предполагаемого убийцы 8-летней жительницы Тюмени, которая пропала еще в июне
Следственная группа во главе с «охотником на маньяков» Евгением Карчевским вышла на след предполагаемого убийцы 8-летней жительницы Тюмени, которая пропала еще в июне.
По подозрению в изнасиловании и убийстве девочки задержан 40-летний житель Тюмени, имя которого не сообщается. На его след оперативники вышли, отсмотрев все записи с камер видеонаблюдения за последние 1,5 месяца.
Источник «Ленты.ру» в следственных органах отметил, что подозреваемый может быть причастен к нескольким убийствам.
Напомним, тело 8-летней Насти Муравьевой было обнаружено 19 августа. Следствие полагает, что ребенок мог стать жертвой «маньяка с электропроводом».
«На местах нескольких убийств следователи нашли электрический провод. Убийца не использовал его в расправах: не душил и не связывал им жертв. Он просто лежал рядом с телами. И, возможно, это общая черта. Возможно, маньяк подкидывал этот провод, и он — его фирменный знак», так описывали ранее эксперты места происшествий.
После обнаружение тела Насти Следственный комитет начал расследование по факту исчезновения в Тюмени еще девятерых детей с 1997 года.
Издание Readovka сообщает, что в убийстве Насти Муравьевой подозревается бывший спецназовец. В его доме ранее обнаружили телефон девочки, но не придали этому значения - следователи решили, что она сама спрятала его от отца. По данным источников издания, 40-летний подозреваемый снимал квартиру в соседнем с Настей доме. В день исчезновения девочка ушла туда искать бесплатный wifi, чтобы скачать игру на смартфон.
Подозреваемый ранее не был судим, а также ранее работал в правоохранительных органах. После убийства мужчина отнес тело ребенка на берег озера.