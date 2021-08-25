Житель Петербурга подал в суд на Первый канал из-за плохих новостей
Истец утверждает, что его самочувствие ухудшилось после нескольких лет регулярного просмотра передач Первого канала. В феврале петербуржец был вынужден обратиться к психологу из-за панических атак и навязчивых мыслей
Житель Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев обратился в суд с иском к Первому каналу о компенсации морального вреда за негативные новости.
Истец утверждает, что его самочувствие ухудшилось после нескольких лет регулярного просмотра передач Первого канала. В феврале петербуржец был вынужден обратиться к психологу из-за панических атак и навязчивых мыслей. По результатам обследования врач пришел к выводу, что на самочувствие пациента негативно повлиял просмотр новостей.
Сам же истец высчитал, что на Первом канале почти 80% контента посвящено преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам.
Теперь мужчина требует взыскать с Первого канала 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 500 тысяч рублей на оплату медицинских услуг и расходы по оплате государственной пошлины, сообщает Znak.com.