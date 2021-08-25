В Ленобласти проверяют все поликлиники из-за поддельных ковид-сертификатов
Глава комитета здравоохранения Ленобласти Сергей Вылегжанин сообщил, что в случае выявления нарушений будут приниматься «жесткие дисциплинарные меры»
В Ленинградской области после возбуждения уголовного дела по факту оформления прививочных сертификатов без проведения вакцинации во Всеволожской клинической муниципальной больнице во всех больницах и поликлиниках региона начались служебные проверки.
Глава комитета здравоохранения Ленобласти Сергей Вылегжанин сообщил, что в случае выявления нарушений будут приниматься «жесткие дисциплинарные меры». Кроме того, напоминают чиновники, за подделку документов по российскому законодательству предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
По данным портала 47news, на этой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» в отношении пятерых медработников.
Согласно материалам дела, житель Петербурга Павел Логвин предлагал услуги по оформлению сертификата о вакцинации против COVID-19 без прививки. Купить прививочный паспорт с проводкой на «Госуслугах» можно было за 12 тысяч рублей. Помогали ему в оформлении сертификатов сотрудники Всеволожской клинической больницы.
Далее знакомый Логвина Александр Ермолаев и его жена Наталья приходится родственницей 41-летней Юлии Николаевой из Всеволожска. Она работает старшей медицинской сестрой Всеволожской районной больницы.
Через подставного «клиента» следователи установили , что через два дня после оплаты на портале «Госуслуги» действительно появляется информация о прохождении первого этапа вакцинации. В «Единой информационной системе в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ) стояла отметка, что была сделана прививка вакциной «Спутник V».
Следствие считает, что участники преступной группы могли зарабатывать на поддельных сертификатах до 1,2 млн рублей в день. При этом их клиентами были и жители других регионов России.