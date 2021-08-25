Олимпийцев перед встречей с президентом отправят на карантин без возможности тренироваться
Членам олимпийской сборной России перед встречей с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на сентябрь, придется провести неделю на карантине
Членам олимпийской сборной России перед встречей с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на сентябрь, придется провести неделю на карантине. Об этом РИА Новости сообщила гимнастка Ангелина Мельникова, завоевавшая на Играх в Токио золотую и бронзовую медали.
Ангелина Мельникова рассказала, что не знает, успеет ли она подготовиться к Чемпионату мира в октябре, так как спортсменам еще предстоит провести на карантине неделю перед встречей с главой государства.
«В сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится – хорошо, а если нет – рисковать не буду», - заявила олимпийская чемпионка.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса всем участникам встреч с Владимиром Путиным приходится соблюдать карантин, чтобы не заразить главу государства. Весной президент сообщил, что сделал прививку от COVID-19, однако участников встреч с ним по-прежнему обязывают соблюдать карантин.