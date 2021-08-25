Суды восстановили на работе десять сотрудников московского метро, уволенных за поддержку Навального
Президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко сообщил, что на сегодняшний день десять сотрудников столичной подземки восстановлены на работе, а по остальным пока еще продолжаются судебные заседания
Московские суды восстановили на работе десять сотрудников метрополитена, которые были уволены за поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко сообщил РБК, что на сегодняшний день десять сотрудников столичной подземки восстановлены на работе, а по остальным пока еще продолжаются судебные заседания.
«Перспективы хорошие в целом. Работает сильная команда профсоюзных юристов. Репутационные риски очевидны: крупное московское предприятие проводит необоснованные массовые сокращения людей, многие из которых проработали не один год», — отметил г-н Кравченко.
Глава Конфедерации труда отметил, что руководство метрополитена увольняло сотрудников за «нарисованные прогулы», а предоставленные работодателем документы в суд не выдерживают никакой критики.
Ранее сообщалось, что с жалобами на увольнение после утечки базы данных сторонников оппозиции в профсоюз пожаловались более 40 сотрудников московского метро. КТР и профсоюз в свою очередь предлагают руководству подземки пойти на мировую и добровольно восстановить сотрудников на работе, чтобы избежать репутационных и финансовых потерь.