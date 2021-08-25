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Политика
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25 августа 2021, 12:53

«Единая Россия» подготовила для своих кандидатов методичку по участию в дебатах

По итогам дебатов кандидатам от «Единой России» необходимо будет сделать «ролики и картинки-мемы» с неудачными и смешными фразами оппонентов, чтобы «показать преимущество спикеров ЕР над оппонентами»

«Единая Россия» подготовила для своих кандидатов методичку по участию в дебатах
Фото: pulse19.ru

Руководство «Единой России» направило в свои региональные отделения методичку с рекомендациями по участию в предвыборных дебатах.

Так, в методичке указывается, что по итогам дебатов кандидатам от «Единой России» необходимо будет сделать «ролики и картинки-мемы» с неудачными и смешными фразами оппонентов, чтобы «показать преимущество спикеров ЕР над оппонентами», сообщает Znak.com.

Также партийцам рекомендуется тщательно выпирать участников дебатов. Это должны быть кандидаты без негативного имиджа, бэкграунда, отрицательной узнаваемости и без высокого антирейтинга. Кроме того, при отборе участников дебатов от партии желательно соблюдать гендерный баланс.

Что касается тем предвыборных дебатов, то предпочтительными являются меры социальной поддержки граждан, здравоохранение, дети и демография, патриотизм, развитие инфраструктуры, внешняя политика и занятость.  «Неудобными» темами в партии власти считают повышение пенсионного возраста, образование, уровень доходов граждан и борьбу с коррупцией, поскольку в этих вопросах единороссам всегда есть что «предъявить». Напомним, что за повышение пенсионного возраста в 2019 году голосовали только депутаты от «Единой России». Они же являются частыми героями громких антикоррупционных расследований.

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