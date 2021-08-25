«Единая Россия» подготовила для своих кандидатов методичку по участию в дебатах
По итогам дебатов кандидатам от «Единой России» необходимо будет сделать «ролики и картинки-мемы» с неудачными и смешными фразами оппонентов, чтобы «показать преимущество спикеров ЕР над оппонентами»
Руководство «Единой России» направило в свои региональные отделения методичку с рекомендациями по участию в предвыборных дебатах.
Так, в методичке указывается, что по итогам дебатов кандидатам от «Единой России» необходимо будет сделать «ролики и картинки-мемы» с неудачными и смешными фразами оппонентов, чтобы «показать преимущество спикеров ЕР над оппонентами», сообщает Znak.com.
Также партийцам рекомендуется тщательно выпирать участников дебатов. Это должны быть кандидаты без негативного имиджа, бэкграунда, отрицательной узнаваемости и без высокого антирейтинга. Кроме того, при отборе участников дебатов от партии желательно соблюдать гендерный баланс.
Что касается тем предвыборных дебатов, то предпочтительными являются меры социальной поддержки граждан, здравоохранение, дети и демография, патриотизм, развитие инфраструктуры, внешняя политика и занятость. «Неудобными» темами в партии власти считают повышение пенсионного возраста, образование, уровень доходов граждан и борьбу с коррупцией, поскольку в этих вопросах единороссам всегда есть что «предъявить». Напомним, что за повышение пенсионного возраста в 2019 году голосовали только депутаты от «Единой России». Они же являются частыми героями громких антикоррупционных расследований.