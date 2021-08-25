25 августа 2021, 12:35
В аэропорту Кабула разграбили российский вертолет Ми-8МТВ
Российские летчики обнаружили пропажу судовых документов, огнетушителей, аварийного топора, бронежилетов, кислородных масок, портативной радиостанции и даже подголовника сиденья для бортпроводника
Фото: sdelanounas.ru
В аэропорту афганской столицы Кабула разграбили российский многоцелевой вертолет Ми-8МТВ.
По данным Baza, российские летчики обнаружили пропажу судовых документов, огнетушителей, аварийного топора, бронежилетов, кислородных масок, портативной радиостанции и даже подголовника сиденья для бортпроводника.
Вертолет Ми-8МТВ в свое время был зарегистрирован на ООН и закреплен за Сомали. После полетов в «горячей точке» вертолет остался целым и невредимым, однако не смог противостоять талибам (движение Талибан запрещено в России - ред.), которые в середине августа захватили власть в Афганистане.
Также отмечается, что сейчас эксплуатантом вертолета Ми-8МТВ является авиакомпания «ЮТэйр».