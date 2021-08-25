Ученого Валерия Голубкина обвинили в госизмене из-за участия в проекте МФТИ и европейского университета
По словам адвоката, его подзащитный во время участия в международном проекте отправлял своему руководству отчеты о выполненной работе, но в этих документах не было никаких секретных сведений, как считают в ФСБ
Уголовное дело по статье «Государственная измена» в отношении сотрудника Московского физико-технического института (МФТИ) и Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина возбудили из-за его участия в совместном проекте МФТИ и одного из европейских институтов. Подробности дела рассказал адвокат ученого Иван Павлов.
По словам адвоката, его подзащитный во время участия в международном проекте отправлял своему руководству отчеты о выполненной работе, но в этих документах не было никаких секретных сведений, как считают в ФСБ.
Силовики усмотрели госизмену в том, что Голубкин принимал участие в официальном международном проекте, заключенном по контракту между МФТИ и европейским институтом. На всю работу и отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации, сообщил Павлов.
По данным ТАСС, речь может идти о проекте Hexafly-Int (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles) по созданию пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях.
Напомним, что ученый Валерий Голубкин был арестован в апреле текущего года. Своей вины он не признает.