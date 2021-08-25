Жители Иркутска выступили против строительства очередного храма на месте сквера
Жители Иркутска собирают подписи под петицией против строительства на месте парка в спальном районе города нового православного храма. Горожане отметили, что рядом уже есть одна церковь
Жители Иркутска собирают подписи под петицией против строительства на месте парка в спальном районе города нового православного храма. Горожане отметили, что рядом уже есть одна церковь, поэтому в уничтожении сквера ради очередного храма нет необходимости.
Телеграм-канал «Иркутский блог» сообщает, что городские власти разрешили построить церковь на территории парка в Приморском районе. Пять лет назад местным жителям удалось отстоять сквер, не допустить вырубки деревьев и строительства храма. Однако в августе 2021 года в парке снова появился забор, а не нем - баннер с планом строительства храма святого княза Александра Невского.
Портал «Тайга.Инфо» сообщает, что власти выделили под строительство храма территорию площадью 0,7 гектара на улице Безбокова в районе пляжа Якоби у плотины Иркутской ГЭС.
Жители Иркутска выступают против строительства, поскольку это нарушит экологическую зону и лишит людей места для прогулок. Граждане предлагают властям отказаться от возведения храма, а вместо этого благоустроить сквер, установить площадку с турниками, скейт-парк и обустроить места для прогулок с домашними животными.