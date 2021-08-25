25 августа 2021, 10:40
Минобороны России проведет испытания дронов-самоубийц
Минобороны России одобрило техническое задание на дроны-самоубийцы «Ланцет». Испытания беспилотников начнутся в конце текущего года, сообщает РИА Новости сл ссылкой на группу компаний «Калашников»
Фото: productcenter.ru
Минобороны России одобрило техническое задание на дроны-самоубийцы «Ланцет». Испытания беспилотников начнутся в конце текущего года, сообщает РИА Новости сл ссылкой на группу компаний «Калашников».
Беспилотные летательные аппараты «Ланцет» или дроны-самоубийцы были разработаны компанией Zala Aero, которая входит в концерн «Калашников». Дроны «Ланцет» могут перевозить поражающую боевую часть весом до трех килограммов и находиться в воздухе до 30 минут. При атаке цели дрон полностью разрушается.
В «Калашникове» сообщили, что «Ланцеты» можно использовать для осуществления так называемого воздушного минирования.