25 августа 2021, 10:30
Гостелевидение КНДР на фоне нехватки продовольствия показывает мультик об опасности ожирения
Государственное телевидение Северной Кореи, где не хватает продовольствия и 42% граждан не доедают, выпустило мультфильм о вреде лишнего веса
Фото: Лента.ру
Государственное телевидение Северной Кореи, где не хватает продовольствия и 42% граждан не доедают, выпустило мультфильм о вреде лишнего веса.
Героинями социального мультфильма являются две подруги. Одна девушка ведет здоровый образ жизни, а у второй есть лишний вес.
Последняя не ходит пешком, всегда пользуется транспортом и плотно завтракает. По сюжету она впадает в пищевую кому, в то время как худая подруга пытается ее разбудить, сообщает портал NKNews.
Сложная ситуация с продуктами питания в КНДР сложилась еще в прошлом году из-за тайфуна, который погубил урожай. В июле текущего года глава государства Ким Чен Ын объявил о возможной угрозе голода в стране.