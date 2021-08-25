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25 августа 2021, 10:30

Гостелевидение КНДР на фоне нехватки продовольствия показывает мультик об опасности ожирения

Государственное телевидение Северной Кореи, где не хватает продовольствия и 42% граждан не доедают, выпустило мультфильм о вреде лишнего веса

Гостелевидение КНДР на фоне нехватки продовольствия показывает мультик об опасности ожирения
Фото: Лента.ру

Государственное телевидение Северной Кореи, где не хватает продовольствия и 42% граждан не доедают, выпустило мультфильм о вреде лишнего веса.

Героинями социального мультфильма являются две подруги. Одна девушка ведет здоровый образ жизни, а у второй есть лишний вес.

Последняя не ходит пешком, всегда пользуется транспортом и плотно завтракает. По сюжету она впадает в пищевую кому, в то время как худая подруга пытается ее разбудить, сообщает портал NKNews.

Сложная ситуация с продуктами питания в КНДР сложилась еще в прошлом году из-за тайфуна, который погубил урожай. В июле текущего года глава государства Ким Чен Ын объявил о возможной угрозе голода в стране.

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