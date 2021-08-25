В Петербурге автомобиль депутата от «ЕР» проскочил мост за мгновение до его разведения
В Санкт-Петербурге перед самой разводкой Благовещенского моста успел проскочить автомобиль BMW, в котором ехал депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Михаил Романов
В Санкт-Петербурге перед самой разводкой Благовещенского моста успел проскочить автомобиль BMW, в котором ехал депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Михаил Романов.
Видеозапись инцидента на мосту опубликовал Telegram-канал Mash.
Портал Znak.com в свою очередь сообщает, что сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль BMW, водитель которого проскочил по Благовещенскому мосту после того, как путепровод закрыли для разводки. Депутат Михаил Романов находился в автомобиле в качестве пассажира. При этом машина была взята в аренду.
Депутат рассказал, что водитель был новый, а сам он спал на заднем сидении, так как устал после тяжелого рабочего дня.
«Уверен, что сотрудники ДПС примут законное решение и водитель понесет ответственность», — заявил единоросс в беседе с «Фонтанкой».