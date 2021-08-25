Минобороны РФ отправило в Афганистан четыре самолета для эвакуации россиян и граждан соседних республик
Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также граждан Украины. Ведомство направило в Афганистан четыре военно-транспортных самолета
Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также граждан Украины. Ведомство направило в Афганистан четыре военно-транспортных самолета.
В Минобороны сообщили агентству ТАСС, что на борту каждого лайнера находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и лекарствами.
Приказ об эвакуации россиян и граждан бывших советских республик накануне отдал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в соответствии с поручением президента Владимира Путина.
Власти иностранных государств начали спешно эвакуировать своих граждан и частично афганских граждан, которые хотят уехать из страны, в связи с ограничениями, установленными «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России). Талибы заявили, что после 31 августа эвакуация людей из Афганистана будет невозможной. При этом еще 24 августа боевики «Талибана» перекрыли дорогу в аэропорт Кабула и пропускают туда только иностранных граждан.