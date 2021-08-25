В Воронежской области крупный районный центр третьи сутки остается без воды из-за аварии
Крупный районный центр Воронежской области Россошь уже третьи сутки остается без воды, подача которой в дома была прекращена из-за крупной аварии на сетях
Крупный районный центр Воронежской области Россошь уже третьи сутки остается без воды, подача которой в дома была прекращена из-за крупной аварии на сетях.
Специалисты работают над устранением последствий аварии практически круглосуточно, однако из-за ветхости труб восстановить подачу воды пока не удается. Местные жители меж тем жалуются на отсутствие питьевой воды в магазинах и нерегулярный подвоз к жилым домам технической воды.
Отметим, что из-за коммунальной аварии без воды с 22 августа остаются почти 30 тысяч человек, две больницы и детские сады.
Глава района в связи с коммунальной аварией обратился к жителям Россоши Юрий Мишанков со словами благодарности «за терпение», а также сообщил, что у администрации нет денег на полную реконструкцию полуторакилометрового участка коллектора, сообщает ИА Regnum.
Жители города в ответ возмутились тем, что у властей якобы нет денег на новые трубы, но зато есть средства на Каялов бор и монтаж плитки, поверх тех же изношенных коммуникаций. Действия местных властей, которые не позаботились о канализационной системе, граждане назвали геноцидом.
Жители Россоши намерены направить жалобы в администрацию президента и в генеральную прокуратуру.