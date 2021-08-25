Глава «Роскосмоса» сообщил, что обвиняемый в госизмене Иван Сафронов остается его советником
Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что арестованный по делу о госизмене Иван Сафронов по-прежнему остается его советником
Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что арестованный по делу о госизмене Иван Сафронов по-прежнему остается его советником.
В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Дмитрий Рогозин заявил, что бывший журналист Иван Сафронов остается его советником, поскольку приговор по его делу еще не вынесен.
«До тех пор, пока не будет судебного решения, того или другого, он будет работать советником в Роскосмосе», — подчеркнул глава «Роскосмоса».
Напомним, что Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене из-за того, что он якобы передал представителям спецслужб Чехии секретные сведения о российских военных разработках. При этом обвиняемый и его адвокаты до сих пор не ознакомлены с деталями дела. Сафронов своей вины не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть обвинений.