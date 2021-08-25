Талибы перекрыли дорогу в аэропорт Кабула и будут пропускать только иностранцев
«Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу, и не позволим проезжать никому, кроме иностранцев», — заявил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид
Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула.
По данным телеканала Al Jazeera, талибы будут контролировать дорогу и пропускать в аэропорт только иностранных граждан.
«Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу, и не позволим проезжать никому, кроме иностранцев», — заявил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.
Напомним, что после прихода талибов к власти в Афганистане тысячи людей оккупировали аэропорт Кабула в надежде покинуть страну. Афганцы пытались штурмом взять самолеты, а военным пришлось открывать предупредительный огонь в воздух. Несколько человек погибли в давке, а как минимум двое мужчин погибли, зацепившись за шасси взлетающего военного самолета.