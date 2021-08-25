25 августа 2021, 02:02
СКР возбудил уголовное дело по факту прекращения подачи воды в Крым по статье «Экоцид»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» в связи с прекращением подачи днепропетровской воды в Крым властями Украины в 2014 году
Фото: vestikavkaza.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» в связи с прекращением подачи днепропетровской воды в Крым властями Украины в 2014 году.
Следствие установило, что после присоединения республики Крым к Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения полуострова с Россией, перекрыли подачу воды. При этом украинские власти нарушили Конвенцию о запрещении военного использования средств воздействия на природную среду.
Отметим, что наказание по статье «Экоцид» согласно Уголовному кодексу РФ составляет лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.