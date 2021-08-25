Владимир Путин перед выборами в Госдуму пообещал всем силовикам по 15 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, назначенные военнослужащим, на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов
Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, назначенные военнослужащим, на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.
В ходе съезда «Единой России», который проходит накануне выборов в Госдуму, глава государства заявил, что выплату в 15 тысяч рублей получат не только военнослужащие, но также курсанты и другие силовики.
Президент поручил правительству проследить, чтобы денежные выплаты в одинаковом размере получили все российские военные, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что ранее на встрече с лидерами «Единой России» Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным - по 15 тысяч рублей. Представители оппозиции сочли инициативу президента, озвученную им накануне выборов в Госдуму и в присутствии единороссов подкупом избирателей.