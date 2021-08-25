В Венесуэле сообщили о срыве программы нефть в обмен на продовольствие
В рамках этого соглашения государственная компания PDSVA должна поставлять Supraquimic C.A. до 6 млн баррелей нефти в месяц. В свою очередь Supraquimic обязалась обеспечить Венесуэлу продовольствием
Венесуэла заключила соглашение с компанией Supraquimic C.A. по обмену сырой нефти на продукты питания.
В рамках этого соглашения государственная компания PDSVA должна поставлять Supraquimic C.A. до 6 млн баррелей нефти в месяц. В свою очередь Supraquimic обязалась обеспечить Венесуэлу продовольствием.
По данным Reuters, с конца декабря по 10 февраля 2021 года PDSVA поставила 6,2 млн баррелей нефти на сумму 257,8 млн долларов. Однако сделка с Supraquimic сорвалась, когда PDSVA обвинила двух руководителей компании в хищении доходов.
В рамках уголовного дела венесуэльские власти выдали ордера на арест президента Supraquimic Оскара Гарсии и владельца другой продовольственной компании Хосе Лламозаса. Последняя должна была поставить продовольствие на 80 млн долларов, однако после получения денег за первую партию на 8 млн долларов поставки были остановлены. Фирма Supraquimic и вовсе не смогла исполнить обязательства перед Венесуэлой.
За счет программы нефть в обмен на продовольствие госкомпания PDVSA планировала наладить экспорт «черного золота» на фоне введенных США санкций против Венесуэлы.