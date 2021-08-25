Сервис Airbnb бесплатно предоставит жилье беженцам из Афганистана
Популярный международный сервис аренды частного жилья Airbnb начал предоставлять беженцам из Афганистана бесплатное жилье в разных странах мира
Популярный международный сервис аренды частного жилья Airbnb начал предоставлять беженцам из Афганистана бесплатное жилье в разных странах мира.
Глава компании Брайан Чески написал в своем Twitter, что перемещение и переселение афганских беженцев в США и другие страны на сегодняшний день является одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени.
Беженцы из Афганистана будут проживать в частных домах и квартирах за счет Airbnb, однако заселять их будут только с согласия собственников жилья.
«Я надеюсь, что это вдохновит других бизнес-лидеров поступить так же. Нельзя терять время», — отметил гендиректор Airbnb.
Напомним, что после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) тысячи граждан пытаются покинуть страну, штурмуя аэропорт Кабула. При этом талибы закрыли воздушное пространство для коммерческих рейсов, а летать могут только военные самолеты.