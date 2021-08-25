Члены СПЧ подписали заявление в поддержку «Дождя» из-за признания телеканала инагентом
Несколько членов Совета по правам человека подписали заявление в поддержку независимых СМИ, которые были включены Минюстом в реестр иностранных агентов
Несколько членов Совета по правам человека при президенте России подписали заявление в поддержку телеканала «Дождь» и других независимых СМИ, которые были включены Минюстом в реестр иностранных агентов.
В своем заявлении правозащитники указали, что расценивают действия Минюста и Роскомнадзора как кампанию по «зачистке» информационного пространства от так называемых оппозиционных СМИ. Действия властей члены СПЧ назвали деструктивными и опасными для общества.
«По сути, это введение цензуры и запрета на профессию, а также лишение миллионов российских граждан права на информацию и права выбора между различными источниками информации», - говорится в заявлении.
Правозащитники также назвали нормальной критику власти независимыми журналистами, пишет «Новая газета».
«Откровенная попытка заткнуть независимой журналистике рот лишает гражданское общество языка, на котором оно еще недавно могло разговаривать с властью», — отмечают члены СПЧ.
В поддержку независимых СМИ, которые были включены в реестр иностранных агентов, среди прочих выступили журналисты и правозащитники Николай Сванидзе, Павел Гусев, Ева Меркачева, Леонид Никитинский, Иван Засурский, Екатерина Винокурова, режиссер Александр Сокуров, адвокаты Генри Резник и Владимир Ряховский.
Между тем, в Минюсте пояснили, что включили «Дождь» в реестр иностранных агентов из-за получения телеканалом более 130 тысяч евро от Евросоюза и распространения материалов СМИ-иноагентов. В ведомстве также заявили, что «Дождь» получал «опосредованное иностранное финансирование» через российские фонды.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко на претензии Минюста заявил, что аналогичные договора с ЕС в 2018 году подписали и другие СМИ, в частности «Российская газета», «Известия», «Газета.ру» и «Коммерсант». Журналист добавил, что Роскомнадзор был в курсе этого договора.