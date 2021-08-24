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24 августа 2021, 18:02

Wildberries обвинил Visa и Mastercard в запугивании российских банков крупными штрафами

В Wildberries сообщили, что Visa с помощью угрозы штрафных санкций оказывают «незаконное давление» на банки из-за решения компании предоставить скидки при оплате товаров российскими платежными системами

Wildberries обвинил Visa и Mastercard в запугивании российских банков крупными штрафами
Фото: bitcryptonews.ru

Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries назвал запугиванием и нечестной конкуренцией письма международных платежных систем российским банкам с предупреждением о возможных штрафах за предоставление скидок покупателям, которые оплачивают товары картами «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) или SberPay.

В Wildberries сообщили, что Visa с помощью угрозы штрафных санкций оказывают «незаконное давление» на банки из-за решения компании предоставить скидки при оплате товаров российскими платежными системами.

«Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — заявили в Wildberries.

По данным РБК, в письме от платежной системы Visa содержится предупреждение о том, что введение дополнительных комиссий со стороны Wildberries является нарушением ее правил. Компания просит банки расследовать инцидент и проверить, не делает ли Wildberries наценок при оплате картой Visa. Банки должны сообщить платежной системе о результатах расследования до 31 августа.

В случае невыполнения данного требования российским банкам грозит штраф в размере 25 тысяч долларов с ежемесячным возрастанием на еще 25 тысяч долларов.

В Mastercard заявили о штрафах в размере  от 20 тысяч до 100 тысяч долларов.

Конфликт, напомним, возник из-за решения   Wildberries ввести отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard. При этом сам ритейлер утверждает, что дополнительных комиссий не вводил.

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