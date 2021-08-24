Wildberries обвинил Visa и Mastercard в запугивании российских банков крупными штрафами
В Wildberries сообщили, что Visa с помощью угрозы штрафных санкций оказывают «незаконное давление» на банки из-за решения компании предоставить скидки при оплате товаров российскими платежными системами
Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries назвал запугиванием и нечестной конкуренцией письма международных платежных систем российским банкам с предупреждением о возможных штрафах за предоставление скидок покупателям, которые оплачивают товары картами «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) или SberPay.
В Wildberries сообщили, что Visa с помощью угрозы штрафных санкций оказывают «незаконное давление» на банки из-за решения компании предоставить скидки при оплате товаров российскими платежными системами.
«Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — заявили в Wildberries.
По данным РБК, в письме от платежной системы Visa содержится предупреждение о том, что введение дополнительных комиссий со стороны Wildberries является нарушением ее правил. Компания просит банки расследовать инцидент и проверить, не делает ли Wildberries наценок при оплате картой Visa. Банки должны сообщить платежной системе о результатах расследования до 31 августа.
В случае невыполнения данного требования российским банкам грозит штраф в размере 25 тысяч долларов с ежемесячным возрастанием на еще 25 тысяч долларов.
В Mastercard заявили о штрафах в размере от 20 тысяч до 100 тысяч долларов.
Конфликт, напомним, возник из-за решения Wildberries ввести отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard. При этом сам ритейлер утверждает, что дополнительных комиссий не вводил.