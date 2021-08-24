Туву, Ингушетию и Кабардино-Балкарию признали самыми бедными регионами
Минтруда России составило список самых бедных регионов страны. Лидерами этого рейтинга стали республики Тува, Ингушетия и Кабардино-Балкария. В этих субъектах зарегистрирован самый большой уровень бедности
Минтруда России составило список самых бедных регионов страны. Лидерами этого рейтинга стали республики Тува, Ингушетия и Кабардино-Балкария. В этих субъектах зарегистрирован самый большой уровень бедности.
Представитель Минтруда Андрей Лебедев в ходе пленарного заседания форума «Сообщество» заявил, что по итогам 2020 года в России было 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума (или 12,1%).
Хуже всего ситуация обстоит в Туве, где число бедных составляет 34,1%, а также в Ингушетии (30%) и Кабардино-Балкарии (24,2%).
Наименьший уровень бедности - от 5% до 10% - зафиксирован в Москве, Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях, а также на Чукотке.