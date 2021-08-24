24 августа 2021, 16:22
В Кремле назвали «непростой» ситуацию с ростом цен на продукты
Отметим, что в начале 2021 года рост цен на продовольствие в России сразу показал максимум за последние пять лет - 7%. К весне рост цен на социально значимые продукты обогнал инфляцию в три раза
Фото: sgnorilsk.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «непростой» ситуацию с ростом цен на продукты питания. Одновременно с этим чиновник заверил, что по поручению президента Владимира Путина правительство контролирует ситуацию.
Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что стоимость продуктов растет из-за некоторых процессов, «связанных с внешней конъюнктурой», а также из-за различных «внутренних проблем».
«Но действительно, ситуация непростая, и в этой связи правительство занимается этим на постоянной основе», — заверил кремлевский чиновник.
Отметим, что в начале 2021 года рост цен на продовольствие в России сразу показал максимум за последние пять лет - 7%. К весне рост цен на социально значимые продукты обогнал инфляцию в три раза.