Власти Венеции введут платный въезд в город из-за роста туристического потока
Местные власти отмечают, что даже в отсутствие многочисленных туристов из России и Китая туристов в городе стало очень много. Этим летом туристический поток достиг 70% от допандемийного уровня
В Венеции решили ввести плату за въезд в город из-за наплыва туристов даже в условиях пандемии коронавируса и антиковидных ограничений.
Местные власти отмечают, что даже в отсутствие многочисленных туристов из России и Китая туристов в городе стало очень много. Этим летом туристический поток достиг 70% от допандемийного уровня, а вместе с ним вернулись и старый проблемы - купание в каналах, шум и мусор.
Венецианские чиновники предложили возобновить проект по ограничению количества туристов и запустить пропускную систему в город. В мэрии уточнили, что с 1 июня 2022 года за въезд в Венецию или на острова ее лагуны на любом транспорте будет взиматься налог, размер которого варьируется в зависимости от сезона и количества гостей в городе.
В обычные дни плата составит 6 евро, в дни с низким трафиком – 3 евро, в выходные – 8 евро, а в дни крупных мероприятий – 10 евро, сообщает портал Ассоциации туроператоров России. От уплаты сбора освобождаются туристы, которые остаются в Венеции на ночлег и платят туристический сбор в отелях.
Власти обещают установить в городе удобные турникеты «как в супермаркете», которые будут легко открываться с помощью мобильного приложения. В этом приложении можно будет и оплатить туристический сбор.