Команда Навального нашла у семьи главы Марий Эл недвижимость в «недружественной» Чехии
Команда Алексея Навального опубликовала расследование о заграничной недвижимости семьи губернатора Марий Эл Александра Евстифеева, который возглавляет региональную часть списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России»
Команда Алексея Навального опубликовала расследование о заграничной недвижимости семьи губернатора Марий Эл Александра Евстифеева, который возглавляет региональную часть списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России».
Борцы с коррупцией выяснили, что родственники главы Марий Эл владеют объектами недвижимости общей стоимостью в миллиард рублей.
Так, теща Александра Евстифеева, который до назначения на пост главы Марий Эл был главой Арбитражного суда Московской области, с 2016 года является владелицей квартиры в доме на Новом Арбате площадью 121 кв.м и стоимостью 120 млн рублей. Пенсионерка Лилия Малинова также владеет четырьмя местами в подземном паркинге за 20 млн рублей. В квартире на Новом Арбате прописаны Александр Евстифеев, его жена Юлия и старший сын Артем.
В 2014 году 19-летний младший сын главы арбитража Александр стал владельцем двух нежилых помещений на улице Коштоянца на юго-западе Москвы стоимостью 85 млн рублей. В 2019 году он приобрел еще два помещения в столице площадью 126 и 145 кв.м за 82 млн рублей.
В 2019 году 22-летний пасынок главы Марий Эл стал владельцем 182-метровой квартиры в элитном жилом комплексе «Жизнь на Плющихе». Стоимость такой квартиры может составлять 248 млн рублей.
В 2020 году Евстифеев-старший купил квартиру площадью 147 кв.м в ЖК «Жизнь на Плющихе» стоимостью 200 млн рублей. При этом в декларации за тот же год чиновник указал годовой доход в размере 84 млн рублей.
Официально в декларации же он тогда указал свой годовой доход в 84,7 млн рублей.
Но самое интересное - это заграничная недвижимость семьи губернатора. Команда Алексея Навального выяснила, что теще единоросса принадлежат две квартиры в Праге общей площадью 335 кв.м и стоимостью около 54 млн рублей. Куплены эти квартиры были в 2016 году. Тогда же у семьи г-на Евстифеева появилась квартира на курорте Карловы Вары.
Напомним, что в этом году российские власти внесли Чехию в список недружественных стран, однако это не мешает видному представителю партии власти владеть недвижимостью во «вражеской» стране.