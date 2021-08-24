Меню
Политика
«Крестовый поход» мэра Собянина
24 августа 2021, 14:57

Команда Навального нашла у семьи главы Марий Эл недвижимость в «недружественной» Чехии

Команда Алексея Навального опубликовала расследование о заграничной недвижимости семьи губернатора Марий Эл Александра Евстифеева, который возглавляет региональную часть списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России»

Команда Навального нашла у семьи главы Марий Эл недвижимость в «недружественной» Чехии
Фото: Pinterest

Команда Алексея Навального опубликовала расследование о заграничной недвижимости семьи губернатора Марий Эл Александра Евстифеева, который возглавляет региональную часть списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России».

Борцы с коррупцией выяснили, что родственники главы Марий Эл владеют объектами недвижимости общей стоимостью в миллиард рублей.

Так, теща Александра Евстифеева, который до назначения на пост главы Марий Эл был главой Арбитражного суда Московской области, с 2016 года является владелицей квартиры в доме на Новом Арбате площадью 121 кв.м и стоимостью 120 млн рублей. Пенсионерка Лилия Малинова также владеет четырьмя местами в подземном паркинге за 20 млн рублей. В квартире на Новом Арбате прописаны Александр Евстифеев, его жена Юлия и старший сын Артем.

В 2014 году 19-летний младший сын главы арбитража Александр стал владельцем двух нежилых помещений на улице Коштоянца на юго-западе Москвы стоимостью 85 млн рублей. В 2019 году он приобрел еще два помещения в столице площадью 126 и 145 кв.м за 82 млн рублей.

В 2019 году 22-летний пасынок главы Марий Эл стал владельцем 182-метровой квартиры в элитном жилом комплексе «Жизнь на Плющихе». Стоимость такой квартиры может составлять 248 млн рублей.

В 2020 году Евстифеев-старший купил квартиру площадью 147 кв.м в ЖК «Жизнь на Плющихе» стоимостью 200 млн рублей. При этом в декларации за тот же год чиновник указал годовой доход в размере 84 млн рублей.

Официально в декларации же он тогда указал свой годовой доход в 84,7 млн рублей.

Но самое интересное - это заграничная недвижимость семьи губернатора. Команда Алексея Навального выяснила, что теще единоросса принадлежат две квартиры в Праге общей площадью 335 кв.м и стоимостью около 54 млн рублей. Куплены эти квартиры были в 2016 году. Тогда же у семьи г-на Евстифеева появилась квартира на курорте Карловы Вары.

Напомним, что в этом году российские власти внесли Чехию в список недружественных стран, однако это не мешает видному представителю партии власти владеть недвижимостью во «вражеской» стране.

Материалы по теме
Замглавы Минсельхоза оказалась владелицей коллекции люксовых часов на 15 млн рублей
Команда Алексея Навального нашла у семьи члена ЦИК дорогостоящую недвижимость
Депутат Госдумы с годовым доходом в 9 млн рублей подарил олимпийскому чемпиону миллион долларов
Сейчас на главной
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи
недвижимость
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи
Город-курорт Сочи обогнал Москву по стоимости жилья в новостройках. Сейчас цена одного квадратного метра недвижимости на первичном рынке Сочи составляет 305,9 тыс. рублей, а в Москве - 283,5 тыс. за квадратный метр
Хакеры выставили на продажу сканы паспортов российских клиентов Oriflame
защита персональных данных
Хакеры выставили на продажу сканы паспортов российских клиентов Oriflame
На хакерском форуме RaidForums в продаже появилась база из 1,3 млн сканов паспортов российских клиентов шведской косметической компании Oriflame
Россиян будут заранее информировать о размере будущей пенсии
пенсия
Россиян будут заранее информировать о размере будущей пенсии
Минтруда России утвердило порядок информирования граждан о предполагаемой сумме их пенсионных накоплений и будущем размере пенсии. Порядок информирования вступает в силу в начале 2022 года
«Аэрофлоту» грозит дефицит пилотов из-за сокращения их зарплаты в пандемию
авиакомпании
«Аэрофлоту» грозит дефицит пилотов из-за сокращения их зарплаты в пандемию
Сейчас внутреннее авиасообщение в России вышло на допандемийный уровень и частично возобновляются международные перевозки. В связи с этим нагрузка на летный состав увеличивается, а их зарплаты - нет
Украина оценила убытки от потери Крыма в 100 млрд долларов
Крым
Украина оценила убытки от потери Крыма в 100 млрд долларов
Убытки Украины от потери Крыма составили минимум 100 млрд долларов. Соответствующее заявление в ходе саммита «Крымская платформа» сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль
РФС предложил отменить лимит на иностранных футболистов в премьер-лиге
РФС
РФС предложил отменить лимит на иностранных футболистов в премьер-лиге
Глава союза Александр Дюков заявил, что сейчас в Российской премьер-лиге действует лимит «8+17». Это означает, что в заявке футбольного клуба из 25 человек может быть не более восьми иностранцев. Остальные должны быть россиянами
Офицер российской армии пожаловался на невозможность уволиться со службы
армия
Офицер российской армии пожаловался на невозможность уволиться со службы
Военнослужащий российской армии Кирилл Оленьев записал видеообращение, в котором рассказал, что уже долго время начальство не дает ему уволиться со службы
Есть такая профессия - взятки брать
МВД
Есть такая профессия - взятки брать
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении семи бывших сотрудников ГИБДД, которых подозревают в создании преступного сообщества с целью получения взяток
Президент Украины ввел санкции против «Ростелекома» и российских СМИ
антироссийские санкции
Президент Украины ввел санкции против «Ростелекома» и российских СМИ
В санкционный список вошли компания «Бизнес ньюс медиа» (издатель газеты «Ведомости»), редакция «Московского комсомольца», госкомпания «Ростелеком», «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы
«Вам крышка!»
Единая Россия
«Вам крышка!»
Так, жителям поселка Красная Горбатка (Владимирская область) металлические крышки для консервации заготовок с символикой «Единой России» дарили на праздновании дня основания населенного пункта
Общество
Жителям Поволжья, Урала и Сибири пообещали «колоссальную жару» в конце лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара прогнозируется в Поволжье, на Урале и в некоторых регионах Сибири
В Госдуме предложили запретить в школах дорогие смартфоны, чтобы искоренить зависть
школа
В Госдуме предложили запретить в школах дорогие смартфоны, чтобы искоренить зависть
Депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов предложил Минпросвещения составить список одобренных для школьников моделей смартфонов
Сергею Фургалу и другим арестантам в СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и слушать новости
СИЗО
Сергею Фургалу и другим арестантам в СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и слушать новости
Администрация московского СИЗО «Лефортово», где находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, запретила арестантам спать днем и брать на прогулку воду
Маргарита Юдина сообщила о незаконном проникновении силовиков в ее дом
маргарита юдина
Маргарита Юдина сообщила о незаконном проникновении силовиков в ее дом
Жительница Ленинградской области Маргарита Юдина, которую на митинге в поддержку Алексея Навального 23 января полицейский ударил ногой в живот, заявила о незаконном проникновении в ее дом силовиками
Российские власти расширили антиукраинский санкционный список до 922 человек
санкции
Российские власти расширили антиукраинский санкционный список до 922 человек
В соответствии с постановлением главы правительства Михаила Мишустина, в обновленный санкционный список вошли 73 человека, среди которых глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов
«Росэнергоатом» потратил 3 млрд рублей на страхование атомных станций
Росатом
«Росэнергоатом» потратил 3 млрд рублей на страхование атомных станций
В России все атомные электростанции застрахуют от «катастрофических рисков» сроком на два года и на сумму 2 трлн рублей. Контракт на страхование АЭС достался компании «СОГАЗ»
Незаметный и тихий процесс
группа сумма
Незаметный и тихий процесс
В старом здании Мещанского суда, что на Каланчевской улице в Москве, неугодных предпринимателей каких-то 16-17 лет назад еще судили исключительно за «экономику»: например, как руководителей ЮКОСа — за «уход от налогов». Шли годы, текли сроки
Минюст объявил «инагентом» объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»
инагенты
Минюст объявил «инагентом» объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»
В министерстве заявили, что данное объединение якобы получало деньги от филиала Фонда Фридриха Науманна за свободу в России, а также от фонда PRO NOVA