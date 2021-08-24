СКР возбудил против братьев-банкиров Ананьевых новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Следователи обратились в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте бывших владельцев Промсвязьбанка, которые ранее были объявлены в розыск по другому делу.
По данным «Коммерсанта», Дмитрий и Алексей Ананьевы проходят по делу как «разработчики криминальной схемы» и организаторы хищений. Согласно материалам следствия, по видом выдачи кредитов подконтрольным компаниям-неризедентам банкиры за три года вывели из Промсвязьбанка за границу около 6,7 млрд рублей.
Для вывода денег использовались фирмы Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, счета которых были открыты в кипрском филиале банка — «Промсвязьбанк-Кипр».
В 2017 году Промсвязьбанк вышел из-под контроля Ананьевых, поэтому кредиты перестали обслуживаться и не были возвращены.
Напомним, что бывшие владельцы ПСБ ранее были заочно арестованы по делу о растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов.