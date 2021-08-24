Меню
Бизнес
Москва разработала «план Б» на случай распространения коронавируса
24 августа 2021, 13:59

СКР возбудил против братьев-банкиров Ананьевых новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

СКР возбудил против братьев-банкиров Ананьевых новое уголовное дело
Фото: КоммерсантЪ

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи обратились в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте бывших владельцев Промсвязьбанка, которые ранее были объявлены в розыск по другому делу.

По данным «Коммерсанта», Дмитрий и Алексей Ананьевы проходят по делу как «разработчики криминальной схемы» и организаторы хищений. Согласно материалам следствия, по видом выдачи кредитов подконтрольным компаниям-неризедентам банкиры за три года вывели из Промсвязьбанка за границу около 6,7 млрд рублей.

Для вывода денег использовались фирмы Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, счета которых были открыты в кипрском филиале банка — «Промсвязьбанк-Кипр».

В 2017 году Промсвязьбанк вышел из-под контроля Ананьевых, поэтому кредиты перестали обслуживаться и не были возвращены.

Напомним, что бывшие владельцы ПСБ ранее были заочно арестованы по делу о растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов.

Материалы по теме
Промсвязьбанк уличили в нарушении политики импортозамещения
Бывшего банкира Дмитрия Ананьева заподозрили в покушении на хищение государственной земли
Интерпол отказался по просьбе России разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка
Сейчас на главной
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи
недвижимость
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи
Город-курорт Сочи обогнал Москву по стоимости жилья в новостройках. Сейчас цена одного квадратного метра недвижимости на первичном рынке Сочи составляет 305,9 тыс. рублей, а в Москве - 283,5 тыс. за квадратный метр
«Аэрофлоту» грозит дефицит пилотов из-за сокращения их зарплаты в пандемию
авиакомпании
«Аэрофлоту» грозит дефицит пилотов из-за сокращения их зарплаты в пандемию
Сейчас внутреннее авиасообщение в России вышло на допандемийный уровень и частично возобновляются международные перевозки. В связи с этим нагрузка на летный состав увеличивается, а их зарплаты - нет
Украина оценила убытки от потери Крыма в 100 млрд долларов
Крым
Украина оценила убытки от потери Крыма в 100 млрд долларов
Убытки Украины от потери Крыма составили минимум 100 млрд долларов. Соответствующее заявление в ходе саммита «Крымская платформа» сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль
РФС предложил отменить лимит на иностранных футболистов в премьер-лиге
РФС
РФС предложил отменить лимит на иностранных футболистов в премьер-лиге
Глава союза Александр Дюков заявил, что сейчас в Российской премьер-лиге действует лимит «8+17». Это означает, что в заявке футбольного клуба из 25 человек может быть не более восьми иностранцев. Остальные должны быть россиянами
Офицер российской армии пожаловался на невозможность уволиться со службы
армия
Офицер российской армии пожаловался на невозможность уволиться со службы
Военнослужащий российской армии Кирилл Оленьев записал видеообращение, в котором рассказал, что уже долго время начальство не дает ему уволиться со службы
Есть такая профессия - взятки брать
МВД
Есть такая профессия - взятки брать
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении семи бывших сотрудников ГИБДД, которых подозревают в создании преступного сообщества с целью получения взяток
Президент Украины ввел санкции против «Ростелекома» и российских СМИ
антироссийские санкции
Президент Украины ввел санкции против «Ростелекома» и российских СМИ
В санкционный список вошли компания «Бизнес ньюс медиа» (издатель газеты «Ведомости»), редакция «Московского комсомольца», госкомпания «Ростелеком», «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы
«Вам крышка!»
Единая Россия
«Вам крышка!»
Так, жителям поселка Красная Горбатка (Владимирская область) металлические крышки для консервации заготовок с символикой «Единой России» дарили на праздновании дня основания населенного пункта
Общество
Жителям Поволжья, Урала и Сибири пообещали «колоссальную жару» в конце лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара прогнозируется в Поволжье, на Урале и в некоторых регионах Сибири
В Госдуме предложили запретить в школах дорогие смартфоны, чтобы искоренить зависть
школа
В Госдуме предложили запретить в школах дорогие смартфоны, чтобы искоренить зависть
Депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов предложил Минпросвещения составить список одобренных для школьников моделей смартфонов
Сергею Фургалу и другим арестантам в СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и слушать новости
СИЗО
Сергею Фургалу и другим арестантам в СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и слушать новости
Администрация московского СИЗО «Лефортово», где находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, запретила арестантам спать днем и брать на прогулку воду
Маргарита Юдина сообщила о незаконном проникновении силовиков в ее дом
маргарита юдина
Маргарита Юдина сообщила о незаконном проникновении силовиков в ее дом
Жительница Ленинградской области Маргарита Юдина, которую на митинге в поддержку Алексея Навального 23 января полицейский ударил ногой в живот, заявила о незаконном проникновении в ее дом силовиками
Российские власти расширили антиукраинский санкционный список до 922 человек
санкции
Российские власти расширили антиукраинский санкционный список до 922 человек
В соответствии с постановлением главы правительства Михаила Мишустина, в обновленный санкционный список вошли 73 человека, среди которых глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов
«Росэнергоатом» потратил 3 млрд рублей на страхование атомных станций
Росатом
«Росэнергоатом» потратил 3 млрд рублей на страхование атомных станций
В России все атомные электростанции застрахуют от «катастрофических рисков» сроком на два года и на сумму 2 трлн рублей. Контракт на страхование АЭС достался компании «СОГАЗ»
Незаметный и тихий процесс
группа сумма
Незаметный и тихий процесс
В старом здании Мещанского суда, что на Каланчевской улице в Москве, неугодных предпринимателей каких-то 16-17 лет назад еще судили исключительно за «экономику»: например, как руководителей ЮКОСа — за «уход от налогов». Шли годы, текли сроки
Минюст объявил «инагентом» объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»
инагенты
Минюст объявил «инагентом» объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»
В министерстве заявили, что данное объединение якобы получало деньги от филиала Фонда Фридриха Науманна за свободу в России, а также от фонда PRO NOVA
Россиянин попросил политическое убежище в Японии. Он приплыл на остров Хоккайдо с Кунашира
япония
Россиянин попросил политическое убежище в Японии. Он приплыл на остров Хоккайдо с Кунашира
Японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии и попросил политическое убежище
Авторская колонка
Время евнухов
Ровно через год после отравления Навального — день в день — «Дождю» нашили желтую звезду иноагента. И заодно ее нашили «Важным историям», ее редактору Роману Анину, лучшему российскому журналисту-расследователю, и его коллегам.
Латынина Юлия