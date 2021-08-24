24 августа 2021, 13:52
Красноярская прокуратура проверит чиновника, назвавшего россиян «плаксивым сбродом»
Прокуратура Октябрьского района Красноярска начала проверку в отношении советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который ранее раскритиковал местных жителей за их жалобы на смог от лесных пожаров
Фото: hasisin / VK
Прокуратура Октябрьского района Красноярска начала проверку в отношении советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который ранее раскритиковал местных жителей за их жалобы на смог от лесных пожаров.
Проверка проводится по жалобе некоего гражданина, который просит привлечь чиновника по статье «Оскорбление».
Ранее Андрей Агафонов обрушился с критикой на жителей Красноярска, которые жаловались на дым и смог от лесных пожаров. Чиновник назвал их «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма». Пост советника вице-губернатора вызвал широкий общественный резонанс и был удален.
В администрации Красноярского края при этом заявили, что не планируют принимать какие-либо кадровые решения в отношении Агафонова.