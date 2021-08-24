Сочи обогнал Москву по стоимости жилья в новостройках
Город-курорт Сочи обогнал Москву по стоимости жилья в новостройках. Сейчас цена одного квадратного метра недвижимости на первичном рынке Сочи составляет 305,9 тыс. рублей, а в Москве - 283,5 тыс. за квадратный метр
Город-курорт Сочи обогнал Москву по стоимости жилья в новостройках. Сейчас цена одного квадратного метра недвижимости на первичном рынке Сочи составляет 305,9 тыс. рублей, а в Москве - 283,5 тыс. за квадратный метр, сообщает агрегатор restate.ru.
Таким образом, Москва потеряла статус «вечного» лидера по дороговизне недвижимости.
Эксперты рынка недвижимости сообщают, что за лето текущего года квартиры в новостройках Сочи подорожали на 25% (по цене квадратного метра), а в Москве — на 9%.
На вторичном рынке Москва пока остается в лидерах. В столице квадратный метр жилья во «вторичке» составляет 328 тыс. рублей, а в Сочи - 235 тыс. рублей. Однако на курорте стоимость квартир на вторичном рынке продолжает дорожать, поэтому и в этом сегменте Сочи может обогнать Москву.