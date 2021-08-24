24 августа 2021, 12:48
В Минздраве сообщили, что QR-код для привитых от COVID-19 будет действовать год
Срок действия QR-кодов, которые российские граждане получают после прививки от коронавируса, составляет около года. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России о порядке проведения вакцинации
Фото: z1v.ru
Срок действия QR-кодов, которые российские граждане получают после прививки от коронавируса, составляет около года. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России о порядке проведения вакцинации.
В документе министерства говорится, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России срок действия QR-кода, который присваивается человеку после прививки, может быть сокращен с года до полугода.
Кроме того, в Минздраве напомнили, что QR-код для переболевших COVID-19 действует шесть месяцев с даты полного излечения, а QR-код для сдавших отрицательный ПЦР-тест - 72 часа.