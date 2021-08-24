Хакеры выставили на продажу сканы паспортов российских клиентов Oriflame
На хакерском форуме RaidForums в продаже появилась база из 1,3 млн сканов паспортов российских клиентов шведской косметической компании Oriflame
На хакерском форуме RaidForums в продаже появилась база из 1,3 млн сканов паспортов российских клиентов шведской косметической компании Oriflame.
По данным «Коммерсанта», 31 июля и 1 августа серверы Oriflame подверглись хакерской атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным клиентов. Среди пострадавших оказались не только россияне, но и клиенты Oriflame из стран СНГ и Азии.
В Oriflame заверили, что номера банковских счетов, телефонов, пароли и коммерческие операции пользователей кибератака не затронула. Однако эксперты по кибербезопасности предупреждают, что по скану паспорта мошенники могут изготовить поддельные документы, с помощью которых можно оформить микрозайм, зарегистрировать домены в зоне.ru, сим-карты или кошельки платежных систем.