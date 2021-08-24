В Петербурге смягчили антиковидные ограничения из-за снижения заболеваемости
В Смольном сообщили, что с 27 августа будет возобновлена работа объектов развлечения и досуга в торговых центрах, а также открыт доступ посетителей в аквапарки и детские игровые комнаты
Власти Санкт-Петербурга смягчили антиковидные ограничения в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В Смольном сообщили, что с 27 августа будет возобновлена работа объектов развлечения и досуга в торговых центрах, а также открыт доступ посетителей в аквапарки и детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в заведениях общественного питания.
С указанной даты разрешается посещение спортивных мероприятий и аттракционов, которые находятся в помещении.
Одновременно с этим петербургские чиновники обязали сотрудников организаций и предприятий регулярно актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничивать число гостей и обеспечить условия для вакцинации сотрудников.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 24 августа, за минувшие сутки в Петербурге было зарегистрировано 600 новых случаев заражения COVID-19. Всего в России было выявлено 18 833 новых заболевших.