24 августа 2021, 10:46
В Дагестане из-за схода селей без вести пропали пять человек
В Дагестане прошел сильный дождь с градом. Из-за непогоды в Гунибском районе группа из 30 туристов оказалась заблокирована в ущелье Карадахская теснина. Два человека числятся пропавшими без вести, остальных эвакуировали
Фото: ВКонтакте
В республике Дагестан из-за ливня и схода селей без вести пропали пять человек.
Телеграм-канал Mash Gor сообщает, что вечером 23 августа в Дагестане прошел сильный дождь с градом. Из-за непогоды в Гунибском районе группа из 30 туристов оказалась заблокирована в ущелье Карадахская теснина. Два человека числятся пропавшими без вести, остальных эвакуировали.
Также сообщается, что селевым потоком унесло два автомобиля, в которых находились три человека. Позже одну машину нашли, но людей в ней не было, сообщает Лента.ру. .
Пропавших ищут спасатели и более 500 волонтеров из числа местных жителей.