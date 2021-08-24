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24 августа 2021, 10:37

Боевиков «Талибана» обвинили в использовании детей и стариков в качестве живого щита

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее провозгласил себя и.о. президента страны и призвал к сопротивлению, обвинил «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) в похищении стариков и детей

Боевиков «Талибана» обвинили в использовании детей и стариков в качестве живого щита
Фото: currenttime.tv

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее провозгласил себя и.о. президента страны и призвал к сопротивлению, обвинил «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) в похищении стариков и детей. По словам политика, талибы используют наименее защищенных людей в качестве живых щитов.

В своем Twitter Амрулла Салех написал, что талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб, которая находится в провинции Баглан на северо-востоке страны, что провоцирует гуманитарную катастрофу.

По словам Салеха, тысячи афганских женщин и детей вынужденно сбежали в горы, потому что талибы похищают детей и стариков и используют их в качестве щитов для передвижения или обыска домов.

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