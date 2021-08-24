24 августа 2021, 09:59
Россиян будут заранее информировать о размере будущей пенсии
Минтруда России утвердило порядок информирования граждан о предполагаемой сумме их пенсионных накоплений и будущем размере пенсии. Порядок информирования вступает в силу в начале 2022 года
Фото: csn-tv.ru
Минтруда России утвердило порядок информирования граждан о предполагаемой сумме их пенсионных накоплений и будущем размере пенсии. Порядок информирования вступает в силу в начале 2022 года.
Получать сведения о накоплениях и размере будущей пенсии будут женщины в возрасте от 40 лет и мужчины в возрасте от 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или страховой пенсии по инвалидности.
Информировать граждан по поводу их будущих пенсий уполномоченные ведомства будут один раз в три года.