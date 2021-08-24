ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за сервисы подмены телефонных номеров
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и его использование
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и его использование. Соответствующее предложение содержится в письме организации на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
Также ОНФ предлагает обязать операторов сотовой связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без соответствующего решения суда, сообщает «КоммерсантЪ».
В Минцифры сообщили, что у ведомства уже разработаны три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.
Эксперты скептически отнеслись к инициативе ОНФ и считают, что уголовная ответственность за сервисы подмены номеров ничего не изменит. Злоумышленники и сейчас чаще всего используют аналогичные сервисы из-за границы.
Согласно данным Сбербанка, каждый месяц телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5–5 млрд рублей. В рамках борьбы с мошенничеством власти с этого года начали блокировать телефонные номера, которые используются в СИЗО и исправительных колониях. При этом во ФСИН заверили, что в колониях больше нет так называемых криминальных колл-центров.