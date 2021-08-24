Более 400 афганцев с российскими паспортами попросили посольство РФ вывезти их из страны
В Афганистане более 400 человек с российскими паспортами обратились к властям РФ с просьбой помочь им покинуть страну, поскольку после прихода к власти «Талибана» было закрыто коммерческое авиасообщение
В Афганистане более 400 человек с российскими паспортами обратились к властям РФ с просьбой помочь им покинуть страну, поскольку после прихода к власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) было закрыто коммерческое авиасообщение.
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что поскольку обходных путей нет, «люди волнуются». Афганцы с российскими паспортами обратились за помощью в посольство.
Будет ли решен вопрос об эвакуации граждан Афганистана с российскими паспортами, не уточняется.
Напомним, что талибы после прихода к власти взяли под контроль все сухопутные выезды из страны, а позднее запретили вылет гражданский рейсов из аэропорта Кабула. Сейчас воздушное пространство страны открыто только для военных рейсов. При этом в аэропорту Кабула находятся тысячи афганцев, которые хотят покинуть страну и буквально штурмуют самолеты.