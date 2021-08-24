Сотовые операторы «Мегафон» и «Билайн» начали блокировать работу приложения «Навальный»
Российские мобильные операторы и провайдеры начали блокировать доступ к мобильному приложению «Навальный» по требованию Роскомнадзора
Российские мобильные операторы и провайдеры начали блокировать доступ к мобильному приложению «Навальный» по требованию Роскомнадзора.
Приложение уже не доступно на устройствах, подключенных к сети операторов «Мегафон» и «Билайн», сообщает издание The Insider (издание включено в реестр СМИ-инагентов).
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить из магазина App Store приложение «Навальный». В ведомстве заявили, что данное приложение используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций».
Официального ответа от американской компании не последовало, однако данное приложение еще можно скачать на свой смартфон. Правда после скачивания его работа сразу блокируется российскими операторами связи.