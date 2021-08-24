«Четвертый сектор» объявили инагентом за критику силовиков и «лояльное отношение» к ЛГБТ
Бывший руководитель объединения журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор» Анастасия Сечина назвала причины, которым организацию включили в реестр иностранных агентов
Бывший руководитель объединения журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор» Анастасия Сечина назвала причины, которым организацию включили в реестр иностранных агентов.
В этот реестр «Четвертый сектор» попал за критику власти (особенно ФСИН и правоохранительных органов), поддержку опальных коллег-журналистов и «лояльное отношение» к секс-меньшинствам. В частности, объединению припомнили участие в акциях в поддержку журналистов Ивана Голунова и Ивана Сафронова.
«Перечисление этих акций не заканчивается никаким выводом вроде тех, что были сделаны выше, но в этом конкретном случае важно то, что они вообще присутствуют в акте проверки общественной организации, которая никакого отношения к организации этих акций не имела», — прокомментировала акт проверки Минюста Анастасия Сечина.
Напомним, что после признания «Четвертого сектора» инагентом это объединение объявило о самоликвидации.