«Аэрофлоту» грозит дефицит пилотов из-за сокращения их зарплаты в пандемию
Сейчас внутреннее авиасообщение в России вышло на допандемийный уровень и частично возобновляются международные перевозки. В связи с этим нагрузка на летный состав увеличивается, а их зарплаты - нет
Шереметьевский профсоюз летного состава предупредил«Аэрофлот» об оттоке кадров в другие авиакомпании из-за системы оплаты труда пилотов. Все дело в том, что зарплаты пилотов и летного персонала были сокращены из-за снижения часов налета на фоне пандемии коронавируса и ограничений.
Глава профсоюза Игорь Дельдюжов в письме на имя главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова указал, что сейчас внутреннее авиасообщение в России вышло на допандемийный уровень и частично возобновляются международные перевозки. В связи с этим нагрузка на летный состав увеличивается, а их зарплаты - нет, сообщает «КоммерсантЪ».
Среди пилотов растет недовольство новой системой платы труда в «Аэрофлоте», а многие задумываются о переходе в другие авиакомпании. Национальному перевозчику это грозит дефицитом кадров.
Профсоюз призывает руководство авиакомпании обсудить возникшую проблему с пилотами и летным персоналом.